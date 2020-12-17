NPBFX на своем вебинаре научит торговать на новостях с прибылью

Известные мировые индексы обновляли исторические значения, а за ралли на фондовых рынках не всегда успевали следить даже аналитики. Выборы в США и затянувшийся Брекзит добавили новых импульсов внутридневным трейдерам к концу текущего года. Как выделять главные в потоке новостей? Какие особенности имеют технический и фундаментальный анализы, чтобы трейдер могут эффективно торговать каждый день? Не секрет, что трейдинг на новостях является одним из самых прибыльных. Познакомиться с главными правилами торговли на новостях, управлением рисками в периоды высокой волатильности вы сможете на совместном вебинаре NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Особенности краткосрочных сделок на новостях» уже в этот четверг.

Спикер проекта:

Емченко Виктор Александрович - руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «HAPPY NEWS».

Программа вебинара включает следующие вопросы:

особенности формирования внутридневных трендов;

влияние новостного фона на решения трейдеров, рациональные и эмоциональные реакции рынка;

практика применения фундаментального и технического анализа во внутридневной торговой стратегии;

торговый шаблон (торговая система) «HAPPY NEWS» и примеры сделок по шаблону.

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 17 декабря 2020 г. (четверг).

Время проведения: 20:00 МСК.

Стоимость участия: бесплатно.

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.

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