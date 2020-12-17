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NPBFX на своем вебинаре научит торговать на новостях с прибылью
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NPBFX на своем вебинаре научит торговать на новостях с прибылью

Познакомиться с главными правилами торговли на новостях, управлением рисками в периоды высокой волатильности вы сможете на совместном вебинаре NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor
​В 2020 году новостного фона для трейдеров было не просто много, а очень много. Нарастающая высокими темпами эпидемия COVID-19 привела к локдаунам и многочисленным банкротствам, которые меняли расстановку сил на финансовых рынках иногда по несколько раз в день. 

Известные мировые индексы обновляли исторические значения, а за ралли на фондовых рынках не всегда успевали следить даже аналитики. Выборы в США и затянувшийся Брекзит добавили новых импульсов внутридневным трейдерам к концу текущего года. Как выделять главные в потоке новостей? Какие особенности имеют технический и фундаментальный анализы, чтобы трейдер могут эффективно торговать каждый день? Не секрет, что трейдинг на новостях является одним из самых прибыльных. Познакомиться с главными правилами торговли на новостях, управлением рисками в периоды высокой волатильности вы сможете на совместном вебинаре NPBFX и центра финансового образования FX-Instructor «Особенности краткосрочных сделок на новостях» уже в этот четверг.

Спикер проекта:

Емченко Виктор Александрович - руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «HAPPY NEWS».

Программа вебинара включает следующие вопросы:

  • особенности формирования внутридневных трендов;
  • влияние новостного фона на решения трейдеров, рациональные и эмоциональные реакции рынка;
  • практика применения фундаментального и технического анализа во внутридневной торговой стратегии;
  • торговый шаблон (торговая система) «HAPPY NEWS» и примеры сделок по шаблону.

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 17 декабря 2020 г. (четверг).
  • Время проведения: 20:00 МСК.
  • Стоимость участия: бесплатно.

Для записи на вебинар зарегистрируйтесь на сайте брокера NPBFX.

Источник: NPBFX

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четверг 17.12.2020 | 09:42
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