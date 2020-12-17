МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
В ноябре безработица в Австралии снизилась на 6,8%
logo

В ноябре безработица в Австралии снизилась на 6,8%

Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне в 7,0%
В четверг Австралия обнародовала официальные данные по безработице. Согласно отчета уровень безработицы в стране составил 6,8% с учетом сезонных колебаний в ноябре. 

Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне в 7,0%.

В ноябре австралийская экономика создала 90 тыс. рабочих мест, доведя их общее количество до 12 860 700 мест. Эксперты прогнозировали рост на 50 000.

Полная занятость выросла на 84 200 рабочих места до отметки в 8 725 700, а неполная на 5,800 до уровня 4,135,00 рабочих места. 

За 11 месяцев 2020 года занятость снизилась на 0,6% или на 83 100 человек.

За период с декабря по ноябрь 2020 года число безработных увеличилось на 240 700 человек, за ноябрь сократилось на 17 300 человек до 942 100. Уровень безработицы в ноябре среди молодежи увеличился менее, чем на 0,1 п.п. до 15,6% и увеличился на 4,1 п.п. с начала текущего года. 

Уровень участия составил 66,1%, эксперты прогнозировали — 66,0%. Он вырос на 0,2 п.п. у мужчин до 71,0% и на 0,4 п.п. у женщин до 61,4%.

Ежемесячное количество отработанных часов на всех должностях выросло на 42,8 миллиона часов до 1 752 миллиона часов. За год они снизились на 1,2%.

Уровень неполной занятости снизился на 1,0 п.п. до 9,4%.

Читайте также: Компания AMarkets запустила программу кэшбека

четверг 17.12.2020 | 08:30
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Январские контракты на нефть марки WTI на площадке NYMEX к 8:12 по мск этому торгуются на отметке 48,28 долл/барр
    Нефть продолжает рост

    ​В четверг стоимость нефти продолжает рост на фоне официальных данных о запасах нефти в Соединенных Штатах.Настроение инвесторов поддерживает и новость о том,

    четверг, 17.12.2020 | 09:11
    Рынок нефти и газа
  • Россия неоднократно предлагала США провести тематическую встречу между разведкой и контрразведкой
    Россия отрицает свою причастность к кибератакам на США

    ​Россия полностью исключает все обвинения в хакерских атаках на ряд американских правительственных структур. Это заявил посол России в США А. Антонов.Он отметил,

    среда, 16.12.2020 | 20:54
    Политические новости
  • Основная угроза также заключается в том, что демократическая партия США может согласовать процедуру повышения налогов либо какие-либо изменения в регулировании
    Аналитики дали прогноз по ключевым рискам на следующий год

    ​Большинство аналитиков прогнозируют, что ключевым риском на следующий год является задержка в поставках вакцин от коронавируса.Основная угроза также

    среда, 16.12.2020 | 20:41
    Политические новости
Читать новости раздела
Экономика
  • Если Британия покинет ЕС без договоренностей об условиях Brexit, то выход состоится с января 2021 года
    Британские супермаркеты запаслись продуктами питания впрок

    ​Многие британские магазины заранее запаслись продуктами питания ввиду опасений прекратить поставки и возможного дефицита из-за срыва соглашения по Brexit.

    вторник, 15.12.2020 | 17:52
    Наука и IT
  • Сообщается, что Reebok стала менее прибыльной, чем ожидалось
    Adidas планирует продать свой бренд Reebok

    ​Компания Adidas думает над тем, чтобы продать права на свой бренд Reebok, который ранее приобрела в 2006 году.Данное предположение было озвучено в рамках разработки

    вторник, 15.12.2020 | 16:35
    Индустрия
  • Штраф объясняется тем, что Twitter якобы недостаточно быстро обнародовала информацию касательно утечки пользователей данных
    Twitter хотят оштрафовать на крупную сумму

    ​Компания Twitter была оштрафована ирландской комиссией по защите данных (DPC). Штраф объясняется тем, что Twitter якобы недостаточно быстро обнародовала информацию

    вторник, 15.12.2020 | 15:59
    Наука и IT
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok