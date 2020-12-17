В ноябре безработица в Австралии снизилась на 6,8%

уровень безработицы в стране составил 6,8% с учетом сезонных колебаний в ноябре.

Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне в 7,0%.

В ноябре австралийская экономика создала 90 тыс. рабочих мест, доведя их общее количество до 12 860 700 мест. Эксперты прогнозировали рост на 50 000.

Полная занятость выросла на 84 200 рабочих места до отметки в 8 725 700, а неполная на 5,800 до уровня 4,135,00 рабочих места.

За 11 месяцев 2020 года занятость снизилась на 0,6% или на 83 100 человек.

За период с декабря по ноябрь 2020 года число безработных увеличилось на 240 700 человек, за ноябрь сократилось на 17 300 человек до 942 100. Уровень безработицы в ноябре среди молодежи увеличился менее, чем на 0,1 п.п. до 15,6% и увеличился на 4,1 п.п. с начала текущего года.

Уровень участия составил 66,1%, эксперты прогнозировали — 66,0%. Он вырос на 0,2 п.п. у мужчин до 71,0% и на 0,4 п.п. у женщин до 61,4%.

Ежемесячное количество отработанных часов на всех должностях выросло на 42,8 миллиона часов до 1 752 миллиона часов. За год они снизились на 1,2%.

Уровень неполной занятости снизился на 1,0 п.п. до 9,4%.

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