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Россия отрицает свою причастность к кибератакам на США
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Россия отрицает свою причастность к кибератакам на США

Россия неоднократно предлагала США провести тематическую встречу между разведкой и контрразведкой
​Россия полностью исключает все обвинения в хакерских атаках на ряд американских правительственных структур. Это заявил посол России в США А. Антонов.

Он отметил, что любые попытки обвинить российскую сторону являются безосновательными и любая преступная деятельность в киберпространстве является для России неприемлимой. Данную позицию он озвучил в видеоконференции, которая была организована Джорджтаунским университетом.

По словам Антонова, Россия неоднократно предлагала США провести тематическую встречу между разведкой и контрразведкой для того чтобы детально обсудить данный вопрос, а не переходить на общение через СМИ. Россия даже выразила готовность предоставить для этого соответствующую площадку.

Россия не проводит никаких наступательных операций в виртуальной реальности — такой тезис выразило ранее российское посольство. Российских хакеров обвиняют в якобы совершенных ими кибератаках на Министерство внутренней безопасности США и на Министерство финансов. Злоумышленникам удалось получить доступ к внутренним коммуникациям ведомств.

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среда 16.12.2020 | 20:54
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