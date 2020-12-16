Аналитики дали прогноз по ключевым рискам на следующий год

Основная угроза также заключается в том, что демократическая партия США может согласовать процедуру повышения налогов либо какие-либо изменения в регулировании. Данные изменения могут касаться технологического сектора экономики. В результате таких изменений стоимость акций большинства технологических компаний может существенно снизиться.

Еще одним сценарием может быть активные монетарные и бюджетные стимулы, которые приведут к быстрому восстановлению экономики. Существует также вероятность объявления дефолтов на развивающихся рынках и значительного снижения суверенных рейтингов. В том случае, если Джо Байден уйдет в отставку, то может произойти резкая корректировка акций США, а доллар будет резко падать.

Есть вероятность, что экспортеры нефти могут отказаться придерживаться квот, что приедет в спаду цен на нефть примерно до 20 долларов США, что существенно ударит по большинству экономик.

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