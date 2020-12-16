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Всемирный банк спрогнозировал стоимость нефти в 2021 году
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Всемирный банк спрогнозировал стоимость нефти в 2021 году

Результаты прогноза в первую очередь будут зависеть от пандемии коронавируса
​Всемирный банк обнародовал свой прогноз стоимости нефти на 2021-2022 года. 

"Стоимость нефти в следующем году будет составлять 44 долл/барр, а в 2022 году вырастит до 50 долл/барр по сравнению с прогнозируемой ценой этого года в размере 41 долл/барр", - сообщается в прогнозе.

Аналитики финансового регулятора сообщают, что результаты прогноза в первую очередь будут зависеть от пандемии коронавируса и методами борьбы с ней. Основными факторами влияющими на прогноз являются: создание эффективного иммунизационного препарата, иммунизация населения, а также вводимые карантинные ограничения.

"Стремительное распространение пандемии коронавируса приведет к увеличению вводимых локдаунов и карантинных ограничений для сдерживания Covid-19, что в свою очередь негативно отразится на уровне спроса на нефть. Однако, если иммунизация населения пройдёт рекордными темпами, снижение спроса будет не таким значительным", — сообщили представители ВБ. 

При этом, Всемирная финансовая организация заявила, что пандемия Covid-19 все равно окажет отрицательное влияние на спрос в долгосрочной перспективе. Прогнозируемое снижение спроса нефть в 2021 году составляет 5%. 

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среда 16.12.2020 | 13:36
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