Всемирный банк спрогнозировал стоимость нефти в 2021 году

"Стоимость нефти в следующем году будет составлять 44 долл/барр, а в 2022 году вырастит до 50 долл/барр по сравнению с прогнозируемой ценой этого года в размере 41 долл/барр", - сообщается в прогнозе.

Аналитики финансового регулятора сообщают, что результаты прогноза в первую очередь будут зависеть от пандемии коронавируса и методами борьбы с ней. Основными факторами влияющими на прогноз являются: создание эффективного иммунизационного препарата, иммунизация населения, а также вводимые карантинные ограничения.

"Стремительное распространение пандемии коронавируса приведет к увеличению вводимых локдаунов и карантинных ограничений для сдерживания Covid-19, что в свою очередь негативно отразится на уровне спроса на нефть. Однако, если иммунизация населения пройдёт рекордными темпами, снижение спроса будет не таким значительным", — сообщили представители ВБ.

При этом, Всемирная финансовая организация заявила, что пандемия Covid-19 все равно окажет отрицательное влияние на спрос в долгосрочной перспективе. Прогнозируемое снижение спроса нефть в 2021 году составляет 5%.

Читайте также: В Ираке и Кувейте дешевеет нефть - Bloomberg