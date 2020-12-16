STForex информирует об изменении торговых сессий в период зимних праздников

24 декабря:
- Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта;
- Торговля по СFD на американские индексы закроется в 18:15 по времени сервера;
- Торговля по СFD на нефть, газ, металлы, закроется в 18:45 по времени сервера;
- Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 12:50 по времени сервера.
25 декабря:
- По всем символам торговля будет закрыта, кроме:
- CFD на криптовалюты,
- CFD на российские, японские акции.
26 декабря:
- Торговля по СFD на европейские, английские акции и индексы DAX, STXEUR, FTSE100, F40EUX будет закрыта.
31 декабря:
- Торговля по СFD на немецкие, российские, японские акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта;
- Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 22:00 по времени сервера;
- Торговля по СFD на индекс F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.
1 января:
- По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.
2 января:
- Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
7 января:
- Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.
Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером.Источник: STForex
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