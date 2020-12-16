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STForex информирует об изменении торговых сессий в период зимних праздников
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STForex информирует об изменении торговых сессий в период зимних праздников

Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером
​Уважаемые клиенты, STForex информирует Вас, что в период Рождественских и Новогодних праздников торговля будет производиться по изменённому графику. 

24 декабря:

  • Торговля по СFD на немецкие акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта;
  • Торговля по СFD на  американские индексы закроется в 18:15 по времени сервера;
  • Торговля по СFD на нефть, газ, металлы,  закроется в 18:45 по времени сервера;
  • Торговля по СFD на индексы FTSE100, F40EUX закроется в 12:50 по времени сервера.

25 декабря:

  • По всем символам торговля будет закрыта, кроме:
  • CFD на криптовалюты,
  • CFD на российские, японские акции.

26 декабря:

  • Торговля по СFD на европейские, английские акции и индексы DAX, STXEUR, FTSE100, F40EUX будет закрыта.

31 декабря:

  • Торговля по СFD на немецкие, российские, японские  акции и индексы DAX, STXEUR будет закрыта;
  • Торговля по СFD на нефть, газ, американские индексы закроется в 22:00 по времени сервера;
  • Торговля по СFD на индекс F40EUX закроется в 14:00 по времени сервера.

1 января:

  • По всем символам торговля будет закрыта, кроме CFD на криптовалюты.

2 января:

  • Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.

7 января:

  • Торговля по СFD на российские акции будет закрыта.

Расписание носит информационный характер и может быть изменено провайдером. 

Источник: STForex

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среда 16.12.2020 | 12:57
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