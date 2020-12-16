В ЕС согласовали новые санкций в отношении чиновников Белоруссии

"Лидеры согласовали новый пакет ограничительных мер против высокопоставленных чиновников Белоруссии. В кратчайшие сроки он будет официально принят", — заявил представитель.

Согласно заявлению представителя Евросоюза под действия новых ограничений попадают 35 высокопоставленных чиновников.

9 августа текущего года в Белорусской Республике прошли выборы президента страны. По информации Центризберкома, Лукашенко в очередной раз одержал убедительную победу, набрав 80,10% голосов избирателей. При этом лидер оппозиционеров Тихановская получила всего 10,12% голосов. Кандидат от оппозиционной партии сразу заявила о фальсификации результатов голосования. На этом фоне в стране начались массовые митинги и демонстрации требующие пересмотра результатов выборов. Акции в Республике продолжаются и сейчас.

Европейский союз уже утвердил несколько санкционных ограничений в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись представителей власти и силовых ведомств ответственных за нарушение прав человека и подтасовки результатов голосования.

Читайте также: ЕС грозит отменить переговоры по Brexit