МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
В ЕС согласовали новые санкций в отношении чиновников Белоруссии
logo

В ЕС согласовали новые санкций в отношении чиновников Белоруссии

Под действия новых ограничений попадают 35 высокопоставленных чиновников
Лидеры стран Европейского Союза рассмотрели новые санкционные меры против чиновников Белоруссии, которые непосредственно отвечают за фальсификацию президентских выборов, сообщил представитель ЕС.

"Лидеры согласовали новый пакет ограничительных мер против высокопоставленных чиновников Белоруссии. В кратчайшие сроки он будет официально принят", — заявил представитель.

Согласно заявлению представителя Евросоюза под действия новых ограничений попадают 35 высокопоставленных чиновников.

9 августа текущего года в Белорусской Республике прошли выборы президента страны. По информации Центризберкома, Лукашенко в очередной раз одержал убедительную победу, набрав 80,10% голосов избирателей. При этом лидер оппозиционеров Тихановская получила всего 10,12% голосов. Кандидат от оппозиционной партии сразу заявила о фальсификации результатов голосования. На этом фоне в стране начались массовые митинги и демонстрации требующие пересмотра результатов выборов. Акции в Республике продолжаются и сейчас.

Европейский союз уже утвердил несколько санкционных ограничений в отношении Белоруссии. Ограничения коснулись представителей власти и силовых ведомств ответственных за нарушение прав человека и подтасовки результатов голосования.  

Читайте также: ЕС грозит отменить переговоры по Brexit

среда 16.12.2020 | 12:23
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Фондовые игроки внимательно следят за турецкой экономикой, пытаясь понять, какой ущерб принесут ограничительные меры
    Лира демонстрирует стабильность после санкций США

    ​Во вторник национальная валюта Турции в ходе торгов проявляет стабильность, несмотря на американские санкционные ограничения. Фондовые игроки внимательно

    вторник, 15.12.2020 | 13:22
    Валюта
  • Финансовые активы Tesla увеличились на 1,4% на фоне включения в индекс S&P 500
    Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 14 декабря

    В понедельник на премаркете Уолл-стрит ценные бумаги Alexion Pharmaceuticals взлетели на 31% на фоне покупки ее компанией AstraZeneca за $39 млрд.Бумаги фармацевтической компании

    понедельник, 14.12.2020 | 17:12
    Ценные бумаги
  • Максимальная их стоимость достигла отметки в 287,74 рубля, а по состоянию на 15:30 цена скорректировалась до показателя в 285,56 рубля
    Акции Сбербанка выросли в цене

    ​Акции Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже существенно выросли в стоимости, которая превысила 285 рублей за штуку, что гораздо выше предыдущего

    понедельник, 14.12.2020 | 15:51
    Ценные бумаги
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok