AMarkets: успешные стратегии RAMM за ноябрь

1. Лучшей в ноябре оказалась стратегия под названием FARZAD. Управляющий за 1 месяц показал доходность в размере 307,36%, торгуя преимущественно такими финансовыми инструментами, как CFD на Nasdaq100, золото (XAU/USD) и основными мажорными валютными парами GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD. Таким образом, инвестировав в стратегию $5000 в начале ноября, вы смогли бы получить через месяц $15 368 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

2. Стратегия 3000 за ноябрь показала доходность 176,76% при общей доходности стратегии в 510,78%. Трейдер использовал в торговле всего один инструмент — EUR/USD. Получается, что если бы вы инвестировали в данную стратегию $3000 в начале срока, ваш доход уже составил бы $15 323 без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

3. На третьем месте по доходности в RAMM находится стратегия Vitali 5525 с доходностью 169,49% за ноябрь. В течение месяца трейдер открывал сделки по множеству инструментов, основную долю которых составили CFD на американские индексы Nasdaq100 и S&P500, золото (XAU/USD), серебро (XAG/USD) и CFD на некоторые американские акции. Средняя доходность в месяц составила 99,74%, что также является хорошим результатом.Статус стратегии: Агрессивная.

4. Четвертое место в рейтинге наиболее доходных стратегий RAMM за ноябрь заняла стратегия под названием Interna 12 с доходностью 157,01%. Трейдер в течение месяца открывал позиции по золоту (XAU/USD) и двум валютным парам AUD/USD, USD/CHF. Таким образом, инвестировав в стратегию $5000 в начале ноября, вы смогли бы получить через месяц $7850 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Консервативная.

5. На пятом месте рейтинга успешных стратегий RAMM за ноябрь расположилась стратегия NAGAN. За месяц трейдер заработал 90,13%, а среднемесячная доходность стратегии составила 35,07%. Трейдер открывал позиции как по основным мажорным валютным парам, так и по кросс-курсам, таким как GBP/USD, USD/JPY, GBP/CAD, EUR/CAD, EUR/GBP.Статус стратегии: Агрессивная.

Источник: AMarkets

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