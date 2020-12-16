В ноябре промпроизводство в США продолжило рост

Согласно данным ФРС, промышленное производство в ноябре увеличилось на 0,4 %.Эксперты прогнозировали, что промышленное производство вырастет на 0,3%.

ФРС сообщила, что объем промпроизводства растет седьмой месяц подряд, увеличившись на 0,8% в ноябре на фоне роста производства автомобилей и запчастей на 5,3%.

"Стабильный рост производства в обрабатывающей промышленности на 0,8% в прошлом месяце подчеркивает, что, несмотря на пандемию коронавируса, производство продолжает восстанавливаться", - говорит Майкл Пирс, ведущий аналитик Capital Economics.

Он добавил: "В связи с тем, что в последние месяцы компании начали снижать затраты, производство будет продолжать увеличиваться, даже несмотря на то, что потребление снизится в связи с новыми карантинными ограничениями в ближайшие месяцы".

В ноябре сфера коммунальных услуг снизилась на 4,3% после роста на 1,8% в октябре, поскольку теплая погода снизила спрос на отопление.

ФРС отметила, что промпроизводство восстановилось примерно на 5% ниже допандемического уровня после падения на 16,5% в период с февраля по апрель.

В ноябре загрузка производственных мощностей в промышленном секторе выросла до 73,3%. Аналитики прогнозировали показательна уровне 72,9%.

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