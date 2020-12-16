Стоимость золота растет на фоне снижения доллара

Котировки фьючерсов на золото с поставкой в феврале на площадке Comex в ходе торгов подорожали на 0,24%, и достигли отметки в $1859,8 за тройскую унцию.

Котировки фьючерсов на серебро с поставкой в марте выросли на 0,92%, до уровня $24,87 за унцию.

Фондовые инвесторы продолжают внимательно следить за заседанием ФРС США. По прогнозам экспертов главный финансовый регулятор Соединенных Штатов сохранит учетную ставку на прежнем уровне. Но более всего игроки ожидают экономические прогнозы, которые должен представить Федрезерв по итогам собрания.

Стоимость золота сильно зависит от принятой учетной ставки, так как та напрямую влияет на курс американской валюты. Чем ниже курс доллара, тем более востребовательным становится золото.

Начало вакцинации во многих странах мира снизило аппетит инвесторов к "безопасным" активам, таким как доллар и золото, и увеличило спрос на чувствительные к риску активы.

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