Ноябрьская инфляция в Великобритании снизилась

Ноябрьская инфляция снизилась до 0,3% с 0,7% в октябре. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 0,6%.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,1% после того, как в прошлом месяце оставались на прежнем уровне. Это было первое снижение за три месяца.

Без учета энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, базовая инфляция снизилась до 1,1% с 1,5% в октябре. Эксперты прогнозировали 1,4%.

Данные ONS показали, что ноябрьские цены на продукцию снижаются девятый месяц подряд, но темпы снижения замедлились до 0,8% с 1,4%. Эксперты прогнозировали данный показатель на уровне 0,9%.

В месячном исчислении цены на продукцию увеличились на 0,2%.

Цены на сырье в ноябре увеличились на 0,2% относительно прошлого месяца, после роста на 0,4% в октябре.

В годовом выражении снижение цен на производственные ресурсы замедлилось до 0,5%.

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