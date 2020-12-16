FreshForex: Как заработать на заседании ФРС 16 декабря

Новость даёт веский повод заработать на курсе американской национальной валюты и индексах.

В день публикации решения мы проведём вебинар и обсудим, будет ли американский Центробанк повышать процентные ставки и какое влияние это окажет на валютный, товарный и фондовый рынки! А ещё поделимся, какие инструменты покажут наибольшую доходность.

Присоединяйтесь к вебинару 16 декабря в 17:00 по московскому времени, и вы узнаете всё первыми!

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