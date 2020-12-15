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Белоруссия прекратила экспорт нефти в Литву
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Белоруссия прекратила экспорт нефти в Литву

Новые контракты по-прежнему остаются в силе, однако их выполнение приостановлено на неопределенный срок
​Предприятие из Белоруссии BNK временно прекратила экспорт нефтепродуктов в Литву через порт Клайпеда.

В то же время, новые контракты по-прежнему остаются в силе, однако их выполнение приостановлено на неопределенный срок. Отмечается, что грузы по-прежнему идут в Клайпеду, но в гораздо меньших объемах, чем прежде.

Как полагает директор литовской компании М. Навикас, отказ BNK от исполнения контрактов является только началом, которое продиктовано не экономической, а политической логикой. Он полагает, что вероятность полного прекращения поставок со стороны Белоруссии довольно высокая.

Ранее о возможности перенаправить торговые потоки из портов Прибалтики в Россию заявлял А. Лукашенко. Такое заявление он сделал после того как он и многие его соратники попали под действие санкций, связанных с президентскими выборами. Балтийские страны не признают их итоги и поддерживают массовые акции протеста.

В то же время Белоруссия признает факт того, что транзит грузов через территорию России будет стоить гораздо дороже.

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вторник 15.12.2020 | 17:20
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