Производителям полупроводников прогнозируют рост в 2021 году

Эксперт Evercore ISI CJ Muse недавно заявил своим клиентам, что видит экономический рост производителей полупроводников в следующие полтора-два года, при этом их выручка увеличится на 14% в 2021 году, до $500 млрд.

Ниже представлены технологические компании, торгующихся вблизи своего исторического максимума.

Advanced Micro Devices, Inc.

Advanced Micro Devices, Inc. разрабатывает и производит микропроцессоры для компьютерной и бытовой электроники. Компания из Санта-Клары начала "штурмовать" суперкомпьютеры в мае 2019 года, объявив, что ее чипы будут работать на Frontier - эксафлопсной системе, разработанной для инноваций в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение и анализ данных. Аналитики ожидают, что в 2021 финансовом году увеличение продаж производителя микросхем составит 40%, а в 2022 финансовом году - еще 26%.

Наблюдателям за графиками следует искать прорыв выше пятимесячного торгового диапазона, который установил явное сопротивление около ATH на уровне 96,37 доллара. Ищите бычий импульс, чтобы продолжить движение через этот уровень.

Analog Devices, Inc.

Компания Analog Devices, Inc. со штаб-квартирой в Массачусетсе производит микросхемы аналоговой, смешанной и цифровой обработки сигналов. Компания, которая обеспечивает около 70% продаж на промышленных и автомобильных рынках, прогнозирует, что чистая прибыль на акцию в первом квартале составит 1,30 доллара при выручке в 1,5 миллиарда долларов. Это указывает на рост выручки и чистой прибыли на 15% и 26% соответственно по сравнению с годом ранее.

Что касается графика, то в начале ноября акции вырвались из перевернутой фигуры «голова и плечи», что указывает на дальнейший рост. Совсем недавно цена оставалась выше 20-дневной SMA после достижения ATH на уровне 146,31 доллара 8 декабря.

Xilinx, Inc.

Xilinx, Inc. обрабатывает и разрабатывает интегральные схемы для использования в коммуникациях, обработке данных, промышленной, потребительской и автомобильной промышленности. Производитель компьютерных чипов вторгся на рынок центров обработки данных, разработав программируемые процессоры, которые ускоряют сжатие видео и обеспечивают цифровое шифрование. В октябре Advanced Micro Devices объявила о согласии приобрести Xilinx в рамках сделки с акциями на сумму 35 миллиардов долларов.

После роста до нового ATH на уровне 151,54 доллара в начале этого месяца, акции вернулись к максимуму апреля 2019 года, где предыдущее сопротивление теперь выступает в качестве поддержки. Толчок выше этого уровня в последние торговые сессии указывает на дальнейшие покупки на основе импульса.

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