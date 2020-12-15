Газпром смог отстоять свою правоту в судебном порядке

Речь идет о довольно крупном контракте на поставку труб большого диаметра (ТБД), на которые может быть потрачено 100 млрд рублей. Данные трубы используются при строительстве газопроводов «Сила Сибири», «Ухта-Торжок», «Бованенково-Ухта».

Неназванное физическое лицо обратилось в ФАС, в июне этого года с требованием осуществить проверки итогов проведенного тендера. В «Газпроме» назвали жалобу попыткой третьей стороны сорвать довольно крупные инвестиционные проекты. В то же время, в компании полагают что права заявителей никак не были нарушены данной закупкой.

В то же время ФАС не только изучила вопрос, но и обязала «Газпром» как можно скорее привести в соответствие пункт проекта договора в части сроков поставки. Ранее предписанием ведомства запрещалось заключать какие-либо договоры до того момента, как претензии будут устранены.

В конечно итоге «Газпрому» удалось доказать собственную правоту в судебном порядке.

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