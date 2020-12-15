Промпроизводство КНР в ноябре продолжает рост

Согласно статистическим данным, промпроизводство в ноябре выросло на 7% в годовом исчислении после роста на 6,9% в октябре. Данные оправдали ожиданиям экономистов.

Рост розничных продаж увеличился до 5% с 4,3% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста на уровне 5,2%.

Ноябрьский уровень безработицы снизился до 5,2%, что соответствует ожиданиям аналитиков, с 5,3% в октябре.

Как и ожидалось, в период с января по ноябрь инвестиции в основной капитал увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В начале этого месяца Азиатский банк развития повысил прогноз экономического роста Китая на 2020 год с 1,8% до 2,1%. Прогноз на следующий год был сохранен на уровне 7,7%.

Джулиан Эванс-Притчард и Шеана Юэ, эксперты Capital Economics, заявили, что в ближайшее время объем производства, как ожидается, останется выше тенденции, даже несмотря на то, что стимулирование экономики начнет снижаться.

Они заявили, что в краткосрочной перспективе активность будет оставаться высокой, так как домохозяйства исчерпают излишки сбережений, накопленные в этом году.

Торговая война самый большой риск для Китая в 2021 году, сообщил экономист ING.

"Мы не особенно оптимистичны в отношении китайской экономики в 2021 году, хотя торговые отношения с США могут улучшиться, но это может произойти не сразу после прихода Байдена к власти", - добавил он.

Читайте также: Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в мае вырос на 0.1% в годовом исчислении