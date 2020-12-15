Лукашенко заявил о намерении разработать белорусскую вакцину от коронавируса

По словам Лукашенка, стоимость разработки составляет около 5 млн белорусских рублей. Он уверен, что сумма быстро окупится, главное – как можно быстрее начать разработку.

Если конвертировать в российские рубли, то сумма, которая необходима для разработки, составляет около 144 млн рублей. Окончательные сроки создания препарата пока никак не оговариваются.

Лукашенко заявил о намерении создать собственную вакцину в понедельник 14 декабря. Он отметил, что пока что Белоруссия будет закупать российскую вакцину, но в будущем не исключает варианта начала собственной разработки, если ученым удастся создать действительно эффективное лекарство. В настоящее время коронавирусом в Белоруссии болеют более 160 тысяч человек и страна была вынуждена закрыть свои границы.

Ранее озвучивалась информация, что стоимость вакцины российского производства составит около 10 долларов, что вдвое дешевле зарубежных аналогов.

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