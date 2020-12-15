Finam запускает гида по услугам и сервисам

По случаю запуска нового раздела "ФИНАМ" запускает специальную акцию, участники которой смогут оформить бесплатную подписку на ежедневные инвестиционные идеи.

Гид по "ФИНАМу" облегчает поиск информации о компании, ее услугах и сервисах, необходимой инвесторам и трейдерам для успешной работы на финансовых рынках. Предложенный навигатор включает в себя 29 основных тематических блоков. Среди них - демо-терминал, не требующий для совершения сделок открытия реального счета, лекции, видеозаписи, курсы и индивидуальное консультирование, сервисы автоматической торговли и многое другое.

Гид можно отсортировать в зависимости от задачи, стоящей перед пользователем. Так, раздел "Больше узнать" включает в себя аналитические и новостные блоки, обучающие программы учебного центра "ФИНАМа", часто задаваемые вопросы и ответы, сервис на основе искусственного интеллекта Novoadvisor и прочие разделы, облегчающие знакомство инвесторов с основами фондового рынка. Например, раздел "Сэкономить время" включает в себя сервисы для ориентированные на инвесторов, не имеющих достаточных компетенций для управления капиталом - Comon.ru, "ФИНАМ Premium", сервис FreeTrade для новых клиентов "ФИНАМа", позволяющий совершать сделки с акциями, облигациями и ETF на Московской бирже без уплаты комиссии.

"Интерес к фондовому рынку со стороны россиян растет с каждым годом, чему способствует как ситуация в экономике, так и рост финансовой грамотности населения. Инвестиции становятся все более привлекательным инструментом вложения денег для простых граждан. Начинающему инвестору легко потеряться большом потоке биржевой информации. Чтобы этого не происходило, мы разработали удобный и функциональный навигатор по услугам “ФИНАМа” - здесь каждый найдет для себя оптимальное инвестиционное решение. Мы планируем и дальше развивать новый сервис, включая в него новые услуги и сервисы", - отметила руководитель управления маркетинга ГК "ФИНАМ" Яна Ромашкина.

Источник: Finam

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