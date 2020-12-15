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Рынок нефти может завершить 2020 год с профицитом в 0,6 млрд баррелей
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Рынок нефти может завершить 2020 год с профицитом в 0,6 млрд баррелей

Мировое потребление нефти увеличивается низкими темпами
Мировой энергетический сектор может завершить текущий год с профицитом нефти в 0,625 млрд баррелей по сравнению с прошлым годом. Восстановление спроса проходит намного ниже планируемого показателя, информирует агентство МЭА.

"Статистические данные указывают на то, что мировой энергетический рынок на конец года будет располагать излишком нефти в количестве 625 млн баррелей относительно прошлого года", — сообщают представители агентства. Согласно их показателям, если потребление нефти в Китае будут на прежнем уровне, то к середине лета 2021 года рынок достигнет дефицита нефти относительно итоговых показателей 2019 года.

В агентстве заявляют, что мировое потребление нефти увеличивается низкими темпами, чем прогнозировалось на апрельской встрече ОПЕК+, когда в организации утвердили квоты на добычу. На профиците сказалось и увеличение добычи нефти Ливией. Согласно этой информации агентство сделало вывод, что решение о плавном увеличении добычи нефти с постоянным контролем энергетического рынка, принятое в ноябре на встрече ОПЕК+, является оптимальным на данное время.



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вторник 15.12.2020 | 11:42
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