МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Фондовый рынок
Основные фондовые индексы США закрылись в снижении
logo

Основные фондовые индексы США закрылись в снижении

Ценные бумаги Disney обвалились на 3,65%, а производителя вакцин Pfizer — почти на 5%
​В понедельник основные фондовые индексы США, S&P 500 и Dow Jones, завершили торговую сессию снижением на фоне обвала ценных бумаг компании Walt Disney.

Иммунизационный препарат компаний Pfizer и BioNTech был одобрен контролирующими органами США для применения на территории страны, и вчера в Штатах стартовала программа вакцинации граждан. 

По мнения специалистов, вакцинация является наиболее эффективным способом для борьбы с пандемией коронавируса. 

Ценные бумаги Disney обвалились на 3,65%, а производителя вакцин Pfizer — почти на 5%.

Эксперт Джейк Доллархайд из консалтинговой компании Longbow Asset Managemen заявил, что фондовые площадки настроены позитивно на новостях о начале вакцинации, при этом опытные финансовые игроки понимают, что процесс восстановления мировой экономики будет продолжительным. 

Бумаги фармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals демонстрируют уверенный рост на фоне ее приобретения компанией AstraZeneca.

Финансовые активы Walt Disney демонстрирующие рост в начале торгов, снизились к их завершению на фоне изменения рейтинга Disney компанией BMO Capital Markets. Рейтинг был снижен на основании отчетности компании Netflix, которая в очередной раз одержала победу в борьбе за потребителя. Ценные бумаги компании Netflix выросли на 4%.

Американский фондовый индикатор Dow Jones снизился на 0,48% и достиг отметки в 29.900,96 пунктов, а индикатор S&P 500 продемонстрировали снижение на 0,32% до уровня 3.651,92. Фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 0,61%, — до 12.453,96.

Читайте также: Рынки акций Азии торгуются в минусе из-за итогов заседания ФРС

вторник 15.12.2020 | 11:08
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости
  • Итоговые данные голосования должны одобрить законодатели Конгресса Соединенных Штатов
    Коллегия выборщиков проголосовала за Джо Байдена

    Новоизбранный президент Соединенных Штатов Джо Байден получил 270 голосов представителей коллегии выборщиков, что позволит ему одержать уверенную победу на

    вторник, 15.12.2020 | 08:08
    США
  • Иммунизационный препарат BNT162b2 от BioNTech/Pfizer получил разрешение на экстренное применение на территории Штатов
    В США начинается вакцинация населения

    В понедельник, 14 декабря, в Соединенных Штатах начинается массовая иммунизация населения от Covid-19. До 16 декабря вакцину распределят по 145 медицинским

    понедельник, 14.12.2020 | 12:57
    США
  • Правительство Германии предусмотрело программу поддержки бизнеса в условиях строгого локдауна
    Германия вводит строгий локдаун

    ​В среду, 16 декабря 2020 года, на всей территории Германии вводится строгий локдаун из-за стремительно распространяющейся пандемии коронавируса. По

    понедельник, 14.12.2020 | 09:08
    Германия
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok