Основные фондовые индексы США закрылись в снижении

Иммунизационный препарат компаний Pfizer и BioNTech был одобрен контролирующими органами США для применения на территории страны, и вчера в Штатах стартовала программа вакцинации граждан.

По мнения специалистов, вакцинация является наиболее эффективным способом для борьбы с пандемией коронавируса.

Ценные бумаги Disney обвалились на 3,65%, а производителя вакцин Pfizer — почти на 5%.

Эксперт Джейк Доллархайд из консалтинговой компании Longbow Asset Managemen заявил, что фондовые площадки настроены позитивно на новостях о начале вакцинации, при этом опытные финансовые игроки понимают, что процесс восстановления мировой экономики будет продолжительным.

Бумаги фармацевтической компании Alexion Pharmaceuticals демонстрируют уверенный рост на фоне ее приобретения компанией AstraZeneca.

Финансовые активы Walt Disney демонстрирующие рост в начале торгов, снизились к их завершению на фоне изменения рейтинга Disney компанией BMO Capital Markets. Рейтинг был снижен на основании отчетности компании Netflix, которая в очередной раз одержала победу в борьбе за потребителя. Ценные бумаги компании Netflix выросли на 4%.

Американский фондовый индикатор Dow Jones снизился на 0,48% и достиг отметки в 29.900,96 пунктов, а индикатор S&P 500 продемонстрировали снижение на 0,32% до уровня 3.651,92. Фондовый индекс Nasdaq Composite вырос на 0,61%, — до 12.453,96.

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