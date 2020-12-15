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​Forex Optimum Group Limited ввел новые условия предоставления VIP-сервиса
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​Forex Optimum Group Limited ввел новые условия предоставления VIP-сервиса

Условием для получения статуса VIP Classic, Gold или Platinum является пополнение торгового счета
​Forex Optimum Group Limited со 2 декабря текущего года предоставляет VIP-сервис своим клиентам на новых условиях. 

При этом единственным условием для получения статуса VIP Classic, Gold или Platinum является пополнение торгового счета до суммы Equity, установленной в качестве минимального уровня для каждого статуса:

  • - Classic – $20 000;
  • - Gold – $50 000;
  • - Platinum – $150 000.
При наличии одного из статусов VIP на момент вступления в силу новых условий, клиентам FOG доступны следующие VIP-сервисы:

  • Platinum: накопительный бонус — 31.8%, сashback на торговый счет —  30%, компенсация отрицательных SWAP — да.
  • Gold: накопительный бонус — 29.3%, сashback на торговый счет —  25%, компенсация отрицательных SWAP — да.
  • Classic: накопительный бонус — 26,8%, сashback на торговый счет —  20%, компенсация отрицательных SWAP — да  

Базой для расчета процентов Накопительного бонуса и Cashback, а также Компенсации отрицательных SWAP теперь является сумма средств по сделкам, закрытым в расчетный период, с любыми финансовыми инструментами. Подробные условия по каждому сервису доступны на странице «VIP-сервис». 

Источник: ​Forex Optimum Group Limited



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вторник 15.12.2020 | 10:15
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