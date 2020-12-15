​Forex Optimum Group Limited ввел новые условия предоставления VIP-сервиса

При этом единственным условием для получения статуса VIP Classic, Gold или Platinum является пополнение торгового счета до суммы Equity, установленной в качестве минимального уровня для каждого статуса:

- Classic – $20 000;

- Gold – $50 000;

- Platinum – $150 000.

При наличии одного из статусов VIP на момент вступления в силу новых условий, клиентам FOG доступны следующие VIP-сервисы:

Platinum: накопительный бонус — 31.8%, сashback на торговый счет — 30%, компенсация отрицательных SWAP — да.

Gold: накопительный бонус — 29.3%, сashback на торговый счет — 25%, компенсация отрицательных SWAP — да.

Classic: накопительный бонус — 26,8%, сashback на торговый счет — 20%, компенсация отрицательных SWAP — да

Базой для расчета процентов Накопительного бонуса и Cashback, а также Компенсации отрицательных SWAP теперь является сумма средств по сделкам, закрытым в расчетный период, с любыми финансовыми инструментами. Подробные условия по каждому сервису доступны на странице «VIP-сервис».

Источник: ​Forex Optimum Group Limited

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