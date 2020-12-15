​Forex Optimum Group Limited ввел новые условия предоставления VIP-сервиса

При этом единственным условием для получения статуса VIP Classic, Gold или Platinum является пополнение торгового счета до суммы Equity, установленной в качестве минимального уровня для каждого статуса:
- - Classic – $20 000;
- - Gold – $50 000;
- - Platinum – $150 000.
- Platinum: накопительный бонус — 31.8%, сashback на торговый счет — 30%, компенсация отрицательных SWAP — да.
- Gold: накопительный бонус — 29.3%, сashback на торговый счет — 25%, компенсация отрицательных SWAP — да.
- Classic: накопительный бонус — 26,8%, сashback на торговый счет — 20%, компенсация отрицательных SWAP — да
Базой для расчета процентов Накопительного бонуса и Cashback, а также Компенсации отрицательных SWAP теперь является сумма средств по сделкам, закрытым в расчетный период, с любыми финансовыми инструментами. Подробные условия по каждому сервису доступны на странице «VIP-сервис».
Источник: Forex Optimum Group Limited
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