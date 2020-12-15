Доллар снижется в паре с евро на фоне прогресса в согласовании стимулов США

Национальная валюта США торгуется в районе минимумов 2018 года по отношению к единой европейской валюте и великобританскому фунту. Основное давление на доллар оказали предварительные договоренности по пакету мер поддержки экономики Штатов в размере $1,4 трлн.

Великобританская валюта выросла относительно доллара на 0,07% до отметки в $1,3333.

Евро прибавляет 0,05% в паре с долларом и торгуется на уровне $1,2148.

Индекс USDX, отслеживающий отношение доллара к основным мировым валютам, демонстрирует стабильность в районе 90,699​ пунктов.

"Анализируя прогнозы на следующий год и сопоставляя их с имеющимися данными, рынок валют продолжит свой рост. Несмотря на то, что американский доллар является его частью, основное внимание на нем будет обращено в сторону рисковых валют", — заявил Шон Каллоу из компании Westpac.

Начало иммунизации от коронавируса в Соединенных Штатах и Британии положительно отразилось на росте валют, чувствительных к риску.

Иена снижается на 0,07%​ относительно доллара США до отметки ¥104,1.

Китайский юань на материковых торгах подешевел на 0,11% до уровня в ¥6,5554, на офшорных торгах снизился на 0,19% до ¥6,5411.

Австралийский доллар снизился относительно американского на 0,24% до значения $0,7519

Новозеландская валюта продемонстрировала рост на 0,06%, поднявшись до уровня $0,7081.

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