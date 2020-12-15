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США утвердили санкции в отношении Турции
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США утвердили санкции в отношении Турции

Ограничительные меры одобрены согласно американскому законодательству о санкциях
​Соединённые Штаты утвердили ограничительные меры в отношении Турции. Санкционные меры, в первую очередь, коснутся турецкой оборонной промышленности, сообщили в МИД США.

Ограничительные меры одобрены согласно американскому законодательству о санкциях. Напомним, что турецкая сторона приобрела ракетные системы С-400 производства России.

В Государственном департаменте США подчеркнули, что утвержденные санкционные ограничения не повлияют на боеспособность турецких вооруженных сил, так как Турция является членом НАТО.

"Вашингтон много раз предупреждал Анкару, что покупка установок С-400 ставит под угрозу национальную безопасность Штатов, а также позволит допуск военных Российской Федерации к вооружению Турции", — заявил представитель МИДа США.

Ограничительные меры накладывают запрет на оформление экспортных бумаг на разработки и продукцию, полученную оборонной промышленностью Турции от союзников по НАТО, а также ограничения на заимствования финансовыми организациями Штатов. При этом, санкционные меры будут приняты в отношении руководящего состава турецкой оборонной промышленности.

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вторник 15.12.2020 | 08:51
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