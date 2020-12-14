ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть

Согласно данным картеля, мировое потребление "черного золота" в сутки составит 96,89 млн баррелей.

Однако ОПЕК скорректировала в сторону улучшения прогноз на спрос в текущем году. Планируется, что спрос снизится на 9,77 млн барр/сутки.

Больше всего на коррекцию прогноза повлияло увеличение потребления углеводородов такими странами как Китай и Индия, которые в данный момент являются крупнейшими мировыми импортерами нефти. Совсем иначе обстоят дела с Соединенными Штатами и Европой. Здесь падение спроса значительно хуже ожиданий.

ОПЕК скорректировала и свой прогноз по разработке углеводородов в США. Согласно нему Соединённые Штаты в текущем году сократят добычу углеводородов на 0,770 млн. барр/сутки, до уровня в 17,66 миллиона барр/сутки. При этом в следующем прогнозируется рост до 17,96 миллионов баррелей в сутки.

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