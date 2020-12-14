В США коллегия выборщиков приступила к голосованию

Администрации всех штатов давно поддержали результаты президентских выборов, согласно которым победу одержал Джо Байден. При этом действующие президент Соединенных Штатов Дональд Трамп до сих пор не признал результатов выборов, заявив о их фальсификации. Его команда на протяжении всего времени подает жалобы в судебные инстанции о непризнании результатов голосования, однако успехов это не принесло.

Согласно последней информации за нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена отдали голоса 81,2 млн граждан страны, а за действующего всего 74,2 млн. Вместе с Байденом выставляла свою кандидатуру и Камала Харрис. Она и займет должность вице-президента страны.

Церемония вступления в должность нового президента Соединенных Штатов пройдет 20 января следующего года. При этом 6 января обе палаты Конгресса США должны одобрить результаты коллегии выборщиков.​

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