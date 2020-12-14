Британские власти введут максимальный уровень ограничений в Лондоне

Решение о введении максимального третьего уровня ограничений может быть принято в понедельник ввиду резкого количества случаев заражения коронавирусом в столице. По словам мэра Лондона, планируется закрыть школы и продлить в них рождественские каникулы.

Список ограничений включает в себя запрет на проведение собраний в помещениях и частных садах, закрытие баров, пабов, кафе и ресторанов за исключением доставки и самовывоза.

Также зрителей перестанут пускать на различные спортивные мероприятия. При этом спортзалы и парикмахерские продолжат свою работу, а людям позволят встречаться группами не более шести человек на открытых пространствах. Сейчас количество случаев коронавируса превышает 1,85 млн и тенденция роста по-прежнему сохраняется довольно высокой. Сейчас в Лондоне объявлен второй уровень готовности, что предусматривает работу баров и ресторанов.

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