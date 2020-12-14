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Великобритания намерена прекратить оказание финансовой поддержки зарубежных нефтекомпаниям
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Великобритания намерена прекратить оказание финансовой поддержки зарубежных нефтекомпаниям

Ранее Великобритания столкнулась с обвинениями в лицемерии со стороны участников кампании, направленной на финансирование проектов по борьбе с климатическими изменениями
​Британский премьер-министр Б. Джонсон обещает прекратить непосредственную государственную поддержку ряда зарубежных проектов касательно добычи полезных ископаемых на виртуальном саммите ООН. 

Такими шагами страна намерена привлечь другие страны к проблеме изменения климата.

Ранее Великобритания столкнулась с обвинениями в лицемерии со стороны участников кампании, направленной на финансирование проектов по борьбе с климатическими изменениями.

Великобритания стала первой страной с крупной экономикой, которая взяла на себя обязательства прекратить государственное финансирование ряда зарубежных проектов по добыче полезных ископаемых. При этом своим нефтяным компаниям страна намерена предложить финансовые гарантии на расширение их бизнеса в других странах, в частности в Бразилии, Ираке, Аргентине и России.

Правительство хочет, чтобы данная политика вступила в силу как можно скорее и отменила бы государственную поддержку зарубежных нефтяных, газовых и угольных проектов, включая содействия торговле или финансирования экспорта.

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понедельник 14.12.2020 | 14:37
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