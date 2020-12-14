Иран намерен нарастить добычу нефти

"Количество добываемого газового конденсата и нефти вырастет до 4,5 млн барр./сутки", — заявил Кадери. При этом 2,2 млн барр. будет направлено на собственное потребление, а оставшиеся 2,3 млн барр. нефти пойдут на внешние рынки.

В прошлый вторник представитель иранских властей сообщил, что, если Соединенные Штаты снизят ограничительные меры в отношении Ирана, то страна готова поставлять на мировые энергетические рынки 2,3 млн барр. нефти в сутки. Согласно статистическим данным правительства Ирана, в этом году страна поставляла на внешние рынки 0,6 — 0,7 млн. баррелей нефти в сутки.

Соединенные Штаты 5 ноября 2018 года ввели повторные санкционные меры в отношении Ирана. Ограничительные меры коснулись и экспорта нефти. В связи с чем поставки углеводорода на внешние рынки сильно снизились. По данным американской компании Kpler Inc., в конце весны текущего года экспорт нефти Ирана составлял 0,1 млн баррелей в сутки. Однако осенью экспорт вырос до 1,5 млн баррелей в день.

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