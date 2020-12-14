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России предрекают жесткие санкции со стороны США
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России предрекают жесткие санкции со стороны США

Весомый ущерб нанесет и ограничение доступа к госдолгу России
​России прогнозируют серьезные и жесткие санкции после прихода Джо Байдена к власти в США.

Ожидается, что Штаты могут нанести удар по наиболее уязвимым сферам страны, включая ограничение доступа российских банков на мировой рынок, отключение страны от SWIFT и запретить любые операции с российскими долговыми бумагами.Угроза отключение от SWIFT – одна из самых серьезных, но в то же время говорится о том, что финансовые учреждения смогут устоять перед ней, хотя и станут работать медленнее.

По мнению аналитиков, весомый ущерб нанесет и ограничение доступа к госдолгу России. В случае, если данная мера будет реализована, то российский фондовый рынок очень сильно пострадает и вряд ли сможет оправиться от удара длительное время.

Ранее Джо Байден заявил о том, что намерен придерживать так называемого «многостороннего» подхода касательно России, Китая и Ирана. Более детальных сведений о таком подходе он не сообщал. Байден лишь отметил, что США должны быть частью большой группы государств для того чтобы иметь возможность взаимодействия.

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понедельник 14.12.2020 | 14:19
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