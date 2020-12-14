Российские компании начали покупать нефть у Венесуэлы

При этом контакты владельцев сайтов неизвестны. На одном из сайтов сообщается, что компания занимается производством круп и макаронных изделий.

О такого рода бизнес-деятельности со стороны России стало известно в марте текущего года. Все сделки осуществлялись через посредническую структуру из Дубая. Данных о бенефициарах последней не сообщается.

Из анонимных источников стало известно, что вывоз нефти происходит в атмосфере строгой секретности. Отследить маршруты удается только при помощи спутниковых наблюдений.

В настоящее время власти Венесуэлы утроили экспортные поставки нефти до полумиллиона баррелей в день. Практически все поставки идут в Китай, который является крупнейшим в мире потребителем данного вида полезных ископаемых.

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