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Российские компании начали покупать нефть у Венесуэлы
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Российские компании начали покупать нефть у Венесуэлы

При этом контакты владельцев сайтов неизвестны
​В ноябре стало известно, что больше половины всего экспорта нефти из Венесуэлы пришлось на четыре компании из России. В то же время стало известно, что они не зарегистрированы официально и существует только в виде сайтов, на которых не очень много информации.

При этом контакты владельцев сайтов неизвестны. На одном из сайтов сообщается, что компания занимается производством круп и макаронных изделий.

О такого рода бизнес-деятельности со стороны России стало известно в марте текущего года. Все сделки осуществлялись через посредническую структуру из Дубая. Данных о бенефициарах последней не сообщается.

Из анонимных источников стало известно, что вывоз нефти происходит в атмосфере строгой секретности. Отследить маршруты удается только при помощи спутниковых наблюдений.

В настоящее время власти Венесуэлы утроили экспортные поставки нефти до полумиллиона баррелей в день. Практически все поставки идут в Китай, который является крупнейшим в мире потребителем данного вида полезных ископаемых.

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понедельник 14.12.2020 | 13:26
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