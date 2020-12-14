Обзор брокера Forex4you

Брокер Forex4you.

Forex4you – международный брокер, с 2007 года оказывающий онлайн-услуги по совершению сделок в сфере трейдинга. Компания является структурным подразделением концерна E-Global Trade & Finance Group, Inc. Деятельность брокера контролируется законодательством Британских Виргинских островов, где брокер имеет лицензию SIBA/L/12/1027, выданную Комиссией по финансовым услугам.

Компания является одной из ведущих брокерских площадок России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, а также Восточной Европы. Концепцией работы бренда является доступность инвестирования трейдерами с использованием передовых мировых технологий.

Сайт компании имеет тринадцать языковых версий, брокер пользуется определенной популярностью у инвесторов из Китая и Индии.Forex4you имеет более 100 тысяч активных счетов в 44 странах мира, за время существования брокер осуществил более 30 миллионов сделок. Ежегодно средний объем инвестиций трейдеров составляет до 6,5 миллионов долларов. Благодаря инновационному подходу к работе форекс-брокеров бренду удалось стать призером многочисленных специализированных форумов и выставок, проходивших в 2011-2016 годах в ОАЭ, России, Китае и других мировых державах.

При посредничестве Forex4you трейдеры получают возможность совершения торговых сделок с акциями ведущих компаний мира, природными ресурсами, энергоресурсами, драгоценными счетами, биржевыми индексами и валютными парами.

Компания активно участвует в благотворительности, спонсируя спортивные мероприятия в детских домах. Для многих брокер стал известен благодаря партнерству с Континентальной Хоккейной Лигой. Также партнерские отношения заключены с ведущими европейскими и азиатскими банками, в том числе Novo Banco и OCBC.

Виды счетов Forex4you.

Для трейдеров предусмотрено несколько видов счетов, отличающихся условиями инвестирования, уровнем риска и размерами прибыли от совершенных сделок.

Cent – спред от 0,1 пункта, максимальное кредитное плечо 1:1000, торговые инструменты: Форекс, Commodities, CFD;

Classic – спред от 0,1 пункта, максимальное кредитное плечо 1:1000, торговые инструменты: Форекс, Commodities, CFD;

Pro – спред от 0 пунктов, максимальное кредитное плечо 1:200, торговые инструменты: Форекс, Commodities;

Управляемый ПАММ счет – спред от 2 пунктов, максимальное кредитное плечо 1:1000, минимальный депозит от 100 долларов США, доход определяется Управляющим ПАММ счета;

Инвестиционный ПАММ счет – требования к капиталу инвестора определяются Управляющим ПАММ счета, торговлю сделками осуществляет выбранный инвестором трейдер.

Также клиентам в зависимости от объемов инвестированных денег присваивается VIP-статус, дающий трейдеру доступ ко всем привилегиям и сервисам компании. Всего инвесторам доступно три разновидности особого статуса, которые предполагают компенсацию пополненного депозита, приоритетный порядок выведения и пополнения счета, особые условия работы с персональным менеджером и другие не менее важные преимущества.

Для приобретения необходимого опыта форекс-торговли трейдерам предлагается открыть демо-счет, полностью идентичный торговому счету, но не имеющий функция вывода прибыли. Благодаря использованиютакого вида счета инвестор может освоить особенности совершения операций и выставления ордеров, протестировать торговых советников, научиться пользоваться локированными позициями.

Торговая платформа.

Функциональная деятельность Forex4you осуществляется через торговый терминал MetaTrader 4, наиболее распространенное средство заключения сделок в форекс-торговле. Данное программное обеспечение не требует установки дополнительных программ и представляет собой полный цикл инструментов и средств для успешного инвестирования и трейдинга.

MetaTrader 4 позволяет заключать сделки на валютные пары, энергоресурсы, драгоценные металлы и сырье, и другие торговые продукты.

Очевидными преимуществами торговой платформы MetaTrader 4 является:

наличие пользовательских индикаторов;

совместимость с торговыми роботами;

наличие сигналов торговых и системных событий;

печать графиков;

наличие графиков, линейных инструментов, технических индикаторов;

абсолютная конфиденциальность операций;

моментальное исполнение ордеров.

Использование торговой платформы MetaTrader 4 позволяет трейдерам использовать различные стратегии, в том числе и с помощью советника установить полностью автоматическое управление торговлей. Отличительной особенностью является наличие алертов, новостных инструментов, обеспечивающих инвестора свежей актуальной информацией о финансовых событиях в мире.

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