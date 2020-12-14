Обзор брокера Forex4you

Брокер Forex4you.
Forex4you – международный брокер, с 2007 года оказывающий онлайн-услуги по совершению сделок в сфере трейдинга. Компания является структурным подразделением концерна E-Global Trade & Finance Group, Inc. Деятельность брокера контролируется законодательством Британских Виргинских островов, где брокер имеет лицензию SIBA/L/12/1027, выданную Комиссией по финансовым услугам.
Компания является одной из ведущих брокерских площадок России, Украины, Казахстана и других стран СНГ, а также Восточной Европы. Концепцией работы бренда является доступность инвестирования трейдерами с использованием передовых мировых технологий.
Сайт компании имеет тринадцать языковых версий, брокер пользуется определенной популярностью у инвесторов из Китая и Индии.Forex4you имеет более 100 тысяч активных счетов в 44 странах мира, за время существования брокер осуществил более 30 миллионов сделок. Ежегодно средний объем инвестиций трейдеров составляет до 6,5 миллионов долларов. Благодаря инновационному подходу к работе форекс-брокеров бренду удалось стать призером многочисленных специализированных форумов и выставок, проходивших в 2011-2016 годах в ОАЭ, России, Китае и других мировых державах.
При посредничестве Forex4you трейдеры получают возможность совершения торговых сделок с акциями ведущих компаний мира, природными ресурсами, энергоресурсами, драгоценными счетами, биржевыми индексами и валютными парами.
Компания активно участвует в благотворительности, спонсируя спортивные мероприятия в детских домах. Для многих брокер стал известен благодаря партнерству с Континентальной Хоккейной Лигой. Также партнерские отношения заключены с ведущими европейскими и азиатскими банками, в том числе Novo Banco и OCBC.
Виды счетов Forex4you.
Для трейдеров предусмотрено несколько видов счетов, отличающихся условиями инвестирования, уровнем риска и размерами прибыли от совершенных сделок.
- Cent – спред от 0,1 пункта, максимальное кредитное плечо 1:1000, торговые инструменты: Форекс, Commodities, CFD;
- Classic – спред от 0,1 пункта, максимальное кредитное плечо 1:1000, торговые инструменты: Форекс, Commodities, CFD;
- Pro – спред от 0 пунктов, максимальное кредитное плечо 1:200, торговые инструменты: Форекс, Commodities;
- Управляемый ПАММ счет – спред от 2 пунктов, максимальное кредитное плечо 1:1000, минимальный депозит от 100 долларов США, доход определяется Управляющим ПАММ счета;
- Инвестиционный ПАММ счет – требования к капиталу инвестора определяются Управляющим ПАММ счета, торговлю сделками осуществляет выбранный инвестором трейдер.
Для приобретения необходимого опыта форекс-торговли трейдерам предлагается открыть демо-счет, полностью идентичный торговому счету, но не имеющий функция вывода прибыли. Благодаря использованиютакого вида счета инвестор может освоить особенности совершения операций и выставления ордеров, протестировать торговых советников, научиться пользоваться локированными позициями.
Торговая платформа.
Функциональная деятельность Forex4you осуществляется через торговый терминал MetaTrader 4, наиболее распространенное средство заключения сделок в форекс-торговле. Данное программное обеспечение не требует установки дополнительных программ и представляет собой полный цикл инструментов и средств для успешного инвестирования и трейдинга.
MetaTrader 4 позволяет заключать сделки на валютные пары, энергоресурсы, драгоценные металлы и сырье, и другие торговые продукты.
Очевидными преимуществами торговой платформы MetaTrader 4 является:
- наличие пользовательских индикаторов;
- совместимость с торговыми роботами;
- наличие сигналов торговых и системных событий;
- печать графиков;
- наличие графиков, линейных инструментов, технических индикаторов;
- абсолютная конфиденциальность операций;
- моментальное исполнение ордеров.
Использование торговой платформы MetaTrader 4 позволяет трейдерам использовать различные стратегии, в том числе и с помощью советника установить полностью автоматическое управление торговлей. Отличительной особенностью является наличие алертов, новостных инструментов, обеспечивающих инвестора свежей актуальной информацией о финансовых событиях в мире.Источник: Forex4you
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