Стоимость нефти растет после начала вакцинации

На сегодняшний рост стоимости нефти повлиял и взрыв танкера в Саудовской Аравии при разгрузке "черного золота" в порту.
Сегодня на фондовых площадках нефть марки Brent с поставками в феврале торгуется по цене 50,52 доллара/барр., нефть марки WTI с контрактами в январе на уровне 47,05 доллара/барр.
После одобрения противоковидных вакцин специальной комиссией Штатов, в стране с 14 декабря начинается масштабная иммунизация граждан. Фондовые игроки ожидают на фоне этой новости скорое снижение карантинных ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса и повышения спроса не нефть.
Информация о том, что переговоры по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом продолжены до 15 декабря, также увеличила активность на мировых фондовых площадках.В Соединенных Штатах растет количество нефтегазовых установок, так как нефтяные производители охотно расширяют свою деятельность при текущих ценах на углеводороды.
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