Стоимость нефти растет после начала вакцинации

На сегодняшний рост стоимости нефти повлиял и взрыв танкера в Саудовской Аравии при разгрузке "черного золота" в порту.

Сегодня на фондовых площадках нефть марки Brent с поставками в феврале торгуется по цене 50,52 доллара/барр., нефть марки WTI с контрактами в январе на уровне 47,05 доллара/барр.

После одобрения противоковидных вакцин специальной комиссией Штатов, в стране с 14 декабря начинается масштабная иммунизация граждан. Фондовые игроки ожидают на фоне этой новости скорое снижение карантинных ограничений, введённых для сдерживания распространения коронавируса и повышения спроса не нефть.

Информация о том, что переговоры по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом продолжены до 15 декабря, также увеличила активность на мировых фондовых площадках.

В Соединенных Штатах растет количество нефтегазовых установок, так как нефтяные производители охотно расширяют свою деятельность при текущих ценах на углеводороды.

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