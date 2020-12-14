NPBFX: Виктором Емченко проведет онлайн-обзор рынка

Есть надежда, что начало массовой вакцинации изменит цифры статистики в лучшую сторону. Позитивными изменениями все еще не радует рынки Brexit. Очередные переговоры Бориса Джонсона с Брюсселем потерпели фиаско, в связи с чем нарастают риски хаотичного завершения сделки в последний день 2020 года. Как на этом фоне изменятся котировки британского фунта, евро, доллара США и других ликвидных активов валютного рынка расскажет финансовый эксперт Виктор Александрович Емченко - руководитель центра дистанционного обучения FX-Instructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН). В прямом эфире 13 декабря в 20:00 по МСК Виктор Александрович проведет авторский онлайн-обзор рынка. Присоединяйтесь!

Мероприятие организовано компанией NPBFX совместно с центром дистанционного обучения FX-Instructor.

Обзор включает следующие темы:

Техническая картина рынка по основным валютным парам с прогнозом курса.

Обзор перспективных торговых инструментов для краткосрочного и среднесрочного трейдинга.

Ключевые мировые события, экономические новости и факторы риска, которые окажут влияние на курс на текущей неделе.

Обсуждение рыночной ситуации с посетителями и ответы на вопросы.

Стоимость участия: бесплатно

Участники мероприятия смогут задать вопросы спикеру, а также поделиться своим видением рыночной ситуации. Вас ждет только полезная и интересная информация, присоединяйтесь и держите курс на прибыль на предстоящей неделе!

Зарегистрироваться на онлайн-обзор можно на сайте компании NPBFX.

Источник: NPBFX

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