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Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Brexit
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Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Brexit

Отсутствие соглашения приведет к росту пошлин, введению новых тарифов и ограничений
​После воскресной беседы между премьер-министром Великобритании и главой ЕК парламентарии согласились продолжить диалог по подписанию торгового соглашения по Brexit. 

Согласно их общему заявлению, стороны до 15 декабря продолжат консультации, сообщает Guardian. При этом этом шансы на положительный исход британская сторона оценивает на уровне 20%. 

По предварительным договорённостям, последним сроком для подписания соглашения значилась дата 13 декабря, но стороны не смогли прийти к единому мнению. Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии в своей телефонной беседе пришли к согласию, что парламентариям нужно дать больше времени для урегулирования спорных вопросов. Согласно положению Brexit, Объединенное Королевство должно было завершить процедуру выхода из Евросоюза до конца текущего года. 

Представители Великобритании и Европейского союза начали свой диалог по торговому соглашению между двумя сторонами в марте и должны были завершить к концу года, но стороны не могут прийти к общему соглашению по ряду ключевых вопросов. Подписанные договоренности по Brexit позволят сторонам вести свою финансовую деятельность согласно международным стандартам ВТО. При этом отсутствие соглашения приведет к росту пошлин, введению новых тарифов и ограничений, что негативно отразится на экономике Британии и ЕС.



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понедельник 14.12.2020 | 08:21
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