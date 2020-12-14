Великобритания и ЕС продолжат переговоры по Brexit

Согласно их общему заявлению, стороны до 15 декабря продолжат консультации, сообщает Guardian. При этом этом шансы на положительный исход британская сторона оценивает на уровне 20%.

По предварительным договорённостям, последним сроком для подписания соглашения значилась дата 13 декабря, но стороны не смогли прийти к единому мнению. Премьер Великобритании и глава Еврокомиссии в своей телефонной беседе пришли к согласию, что парламентариям нужно дать больше времени для урегулирования спорных вопросов. Согласно положению Brexit, Объединенное Королевство должно было завершить процедуру выхода из Евросоюза до конца текущего года.

Представители Великобритании и Европейского союза начали свой диалог по торговому соглашению между двумя сторонами в марте и должны были завершить к концу года, но стороны не могут прийти к общему соглашению по ряду ключевых вопросов. Подписанные договоренности по Brexit позволят сторонам вести свою финансовую деятельность согласно международным стандартам ВТО. При этом отсутствие соглашения приведет к росту пошлин, введению новых тарифов и ограничений, что негативно отразится на экономике Британии и ЕС.

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