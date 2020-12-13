Путин раскритиковал правительство за рост цен на базовые продукты питания

Путин также подверг критике доклад главу Минэкономразвития М. Решетникова, которому он заявил, что базовые продукты продолжают дорожать, в то время как в стране растет безработица и сокращаются доходы.

Ранее российский президент объявил о росте цен на базовые продукты в России. Он отметил, что данный рост никак не связан с пандемией коронавируса. Цены на ключевые продукты и товары повседневного спроса в стране с начала года выросли на 14%. Официальный уровень инфляции, по информации Росстата, достиг 4,42%.

Президент отметил, что российские граждане сами себя ограничивают, поскольку у них попросту не хватает денег на базовые продукты питания. Ранее стало известно о том, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, которая вскоре может выйти на международные рынки.

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