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Трамп обещает продолжить оспаривать результаты выборов в судебном порядке
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Трамп обещает продолжить оспаривать результаты выборов в судебном порядке

3 ноября 2020 года в США прошли очередные выборы президента
​Д. Трамп по-прежнему не сдается и обещает, что продолжит оспаривать результаты выборов в судебном порядке. Он утверждает, что у него есть многочисленные свидетельства о фальсификациях результатов выборов.

В то же время Трамп отметил, что времени для судебной борьбы остается достаточно мало. В то же время он отказался отвечать на вопрос о том, будет ли он присутствовать на инаугурации Джо Байдена.

После выборов Д. Трамп подали более 50 исков, которые оспаривают результаты выборов. Факт нарушений удалось доказать только в одном случае и они касались лишь незначительного числа голосов. Остальная часть исков попросту не была принята, отклонена или отозвана.

Напомним, что 3 ноября 2020 года в США прошли очередные выборы президента. Джо Байден набрал нужное количество голосов для победы и уже провозгласил себя избранным президентом США. 

Окончательное количество голосов будет подсчитано Конгрессом 6 января. Новый президент принесет присягу на инаугурации, которая состоится 20 января. Байден провозгласил себя избранным президентом США.

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воскресенье 13.12.2020 | 16:29
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