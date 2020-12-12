Германия приняла бюджет на следующий год

На следующий год бюджет страны составит 498,6 млрд евро, из которых почти 180 млрд будут долговыми заимствованиями. В этом году объем долгов главной экономики Европы составит 218 млрд евро. Это крупнейшая сумма за всю историю страны. С 2015 года страна всегда принимала бюджет без дефицита и не брала никаких займов.

Для того чтобы поддержать свои предприятия из различных сфер экономики, страна выделила примерно 14 млрд евро, а продление помощи до декабря будет стоить еще примерно 20 млрд евро.

Экономика страны выросла в третьем квартале 2020 года на рекордный показатель в 8,5% по сравнению с предыдущими несколькими месяцами. ВВП сократился на 4%. По мнению аналитиков, в текущем году экономика страны снизит показатели на 5,4%, а в следующем — вырастет на 4,7%.

Во всем мире в следующем году эксперты прогнозируют определенные успехи в борьбе с коронавирусом и есть надежда, что экономическая ситуация во многих странах улучшится.

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