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Мировая экономика постепенно откажется от нефти и газа
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Мировая экономика постепенно откажется от нефти и газа

К 2040 году доля нефти в мировой энергетике сократится до 23%
​Российское Минэнерго предсказывает отказ мировой экономики от использования нефти и газа в текущих объемах в ближайшие 20 лет. Об этом сообщает замминистра П .Сорокин.

В его докладе говорится о том, что к 2040 году доля нефти в мировой энергетике сократится до 23% (с нынешних 31%), угля станет меньше (с 26 до 19%). В то же время существенно вырастет доля газа — с 23 до 25%. Существенно вырастет роль возобновляемых источников энергии и биоэнергии.

Несмотря на это, углеводороды по-прежнему остаются самым востребованным источником энергии и вряд ли в ближайшее время можно говорить о полном отказе от них. В то же время есть факт, что значительная часть прироста произойдет за счет альтернативных источников энергии, поскольку растущий уровень конкуренции на рынке углеводоров будет оказывать давление на мировые цены.

По словам замминистра, текущий уровень цен на нефть он считает справедливым. Сейчас данный показатель находится в диапазоне 40-60 долларов за баррель, но в ближайшее время котировки могут снизиться.

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суббота 12.12.2020 | 13:55
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