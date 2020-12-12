Байден намерен ужесточить торговую войну с Китаем

Такое назначение может свидетельствовать о том, что Байден не планирует завершать торговую войну с Китаем, которая длится с 2017 года. Стоит отметить, что Тай будет первой азиаткой, которая будет работать в торговом представительстве США. Она хорошо владеет китайским языком и с 2007 по 2014 год представляла интересы США в торговых спорах с Китаем под эгидой ВТО.

Сейчас Байден готовится к принятию полномочий от Д. Трампа и многие аналитики полагают, что он намерен защищать интересы страны в международной торговле и максимально противодействовать растущему влияния Китая на мировых рынках. Тай как и Байден намерена активно задействовать международные институты в спорах с Китаем, включая Всемирный банк и ВТО. Данные факторы могут негативно отразиться на позиции Пекина, поскольку значительно сокращают возможности для осуществления более мягких переговоров.​

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