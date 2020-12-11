Стоимость газа в Европе резко упала

Данная цена является максимумом за последние 20 месяцев. В последний раз стоимость газа на таком уровне фиксировалась 10 апреля 2019 года. В среднем, с начала декабря, котировки топлива равнялись 183 долларам.

Европа в последнее время начала активно отбирать газ из хранилищ, которые долгое время были заполнены до рекордных показателей. В том случае, если такая динамика сохранится, то запасы за месяц сократятся на 20 млрд кубометров, что станет вторым результатом с января 2017 года. По итогам первых девяти месяцев этого года поставки газа в Европу и Турцию сократились на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала теплая зима, а также усиленная конкуренция со стороны СПГ и прогрессирующей пандемии коронавируса.

В то же время, поставки газа в ноябре резко упали на 39%, но по сравнению с показателями за октябрь наблюдался определенный рост.

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