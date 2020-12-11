МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Стоимость газа в Европе резко упала
logo

Стоимость газа в Европе резко упала

Данная цена является максимумом за последние 20 месяцев
​Стоимость газа в Европе существенно выросла. На крупнейшем газовом хабе в Нидерландах TTF стоимость выросла до 194,9 долларов за одну тысячу кубометров.

Данная цена является максимумом за последние 20 месяцев. В последний раз стоимость газа на таком уровне фиксировалась 10 апреля 2019 года.  В среднем, с начала декабря, котировки топлива равнялись 183 долларам.

Европа в последнее время начала активно отбирать газ из хранилищ, которые долгое время были заполнены до рекордных показателей. В том случае, если такая динамика сохранится, то запасы за месяц сократятся на 20 млрд кубометров, что станет вторым результатом с января 2017 года. По итогам первых девяти месяцев этого года поставки газа в Европу и Турцию сократились на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала теплая зима, а также усиленная конкуренция со стороны СПГ и прогрессирующей пандемии коронавируса. 

В то же время, поставки газа в ноябре резко упали на 39%, но по сравнению с показателями за октябрь наблюдался определенный рост.

Читайте также: ЦБ России объявил цены на драгметаллы с 13 марта

пятница 11.12.2020 | 21:56
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • На фондовом рынке "ФИНАМ" вошел в топ-3 по объему клиентских операций на индивидуальных инвестиционных счетах
    Finam удерживает лидерство в биржевых рейтингах

    ​Московская биржа подвела итоги деятельности ведущих операторов торгов в ноябре 2020 года. "ФИНАМ" продолжает удерживать лидерство в рейтинге рынка фьючерсов и

    пятница, 11.12.2020 | 17:47
    Новости брокеров
  • Правительство Германии уже выпустило навигационное предупреждение, которое сообщает о том, что судно вскоре начнет работы
    Cтроительство Северного потока-2 возобновилось

    Строительство газопровода «Северный поток-2» снова возобновилось. Об этом сообщает компания-оператор Nord Stream 2 AG в своем официальном сообщении.Сегодня, 11 декабря

    пятница, 11.12.2020 | 17:09
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • Онлайн-риелтор развернул свою торговую деятельность на территории девяти государств
    Онлайн-риелтор Wildberries приобретает банк Стандарт-кредит

    Онлайн-компания Wildberries приобретет банк "Стандарт-кредит" для расширения финансовой деятельности в отношении своих клиентов на основании его разрешительной

    пятница, 11.12.2020 | 13:08
    Торговля
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok