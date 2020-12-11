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Finam удерживает лидерство в биржевых рейтингах
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Finam удерживает лидерство в биржевых рейтингах

На фондовом рынке
Московская биржа подвела итоги деятельности ведущих операторов торгов в ноябре 2020 года. 

"ФИНАМ" продолжает удерживать лидерство в рейтинге рынка фьючерсов и опционов по количеству активных клиентов: в прошлом месяце их количество составило 26,8 тысячи, что почти на 13% выше уровня октября и более чем в 1,5 раза превышает показатель у ближайшего конкурента. Кроме того, "ФИНАМ" входит в первую тройку почти всех значимых рейтингов срочного рынка, таких как объем сделок на фондовом, денежном и товарном рынках секции фьючерсов и опционов, по объему клиентских операций и открытых позиций и пр.

На фондовом рынке "ФИНАМ" вошел в топ-3 по объему клиентских операций на индивидуальных инвестиционных счетах - он превысил 21,15 млрд рублей, вплотную приблизившись к крупнейшим госбанкам с гораздо большим количеством пользователей ИИС (их количество у лидера рейтинга выше в 22 раза). Также "ФИНАМ" на ФР МБ входит в пятерку лидеров по количеству активных клиентов (более 37 тысяч), а на валютном рынке - в топ-5 ведущих профучастников по объему клиентских операций и количеству активных клиентов.

Источник: Finam



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пятница 11.12.2020 | 17:47
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