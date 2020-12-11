Cтроительство "Северного потока-2" возобновилось

Сегодня, 11 декабря корабль-трубоукладчик «Фортуна» прибыл на место строительства, которое сейчас с находится в территориальных водах Германии. Правительство страны уже выпустило навигационное предупреждение, которое сообщает о том, что судно вскоре начнет работы.

Ранее сообщалось, что вероятным кандидатом на достройку считается трубоукладчик «Академик Черский». Его решили задействовать после того как из-за американских санкций проект вынуждено было покинуть судно из Швейцарии под названием Allseas. Теперь же «Академик Черский» направился в Калиниградскую область.

На фоне такого рода новостей акции «Газпрома» выросли в стоимости. Напомним, что «Газпром» - это единственный акционер «Северного потока-2». Сейчас ценные бумаги выросли в стоимости до 196 рублей за акцию. Данный рост, если сравнивать с уровнем закрытия предыдущей сессии, составил 1,7%.

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