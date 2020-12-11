Недельный рост рубля не перекрыло пятничное падение

Но по итогам недели рубль фиксирует лучшие данные и самый ощутимый и долговременный рост с весны 2015 года. Недельный прирост составил 1,1% при стабильности облигаций.

По данным аналитика Татха Гхош из Commerzbank, к окончанию 2021 года рубль, вероятно, закрепится на значении 70 за американский доллар. По его словам, пройдет "неопределенность" от пандемии и вызванного ей кризиса, нефтяные цены стабилизируются от повышения спроса, даже с учетом уменьшения ограничений на нефтедобычу ОПЕК+. Десятилетняя доходность гособлигаций в рублях практически осталась на месте: 5,87%.

Эксперты Альфа-банка Анна Киюцевская и Наталия Орлова отмечают, что намерение РФ контролировать продуктовые цены не имеет решающего значения на 2-3 квартала для политики Российского Центробанка по основной ставке. В ближайшем времени это сможет поддержать стабилизацию цен, а в длительной перспективе способно переместить приоритеты рынка, отдав первостепенность экспортируемым товарам и понизив конкурентоспособность российских продуктов.

РФ, в ожидании выступления Путина 17 декабря, приступила к реализации плана президента сократить стоимость основных продуктов.

Индекс Московской биржи России: -0,2% до 3 251,84. В пятницу индекс ММВБ достиг отметки 3 251,84 (-0,2%).

Стоимость нефти марки Brent составила 49,95 долл/барр. (-0,6%).

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