Онлайн-риелтор Wildberries приобретает банк Стандарт-кредит

"Сделка в разработке. В Банк России направлена документация на регистрацию покупки", — заявил источник.

В комментариях онлайн-риэлтора Wildberries агентству ТАСС сказано, что компания намерена расширить спектр предоставляемых финансовых услуг на Wildberries.

Издание "Коммерсантъ" пишет, согласно сообщению Дмитрия Курбатского, покупка может осуществиться с премией в размере ₽50 млн. По данным газеты, компания Wildberries на разрешительной документации приобретаемой финансовой организации намерена реализовывать карточные программы лояльности и производить финансовые операции с поставщиками продукции.

Торговая деятельность Wildberries за III квартал текущего года увеличилась на 104%, до уровня ₽285,6 млрд. По информации InfoLine компания Wildberries заняла седьмую позицию по сумме выручки среди российских торговых компаний по итогу двух кварталов. Онлайн-риэлтор развернул свою торговую деятельность на территории девяти государств.

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