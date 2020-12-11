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Онлайн-риелтор Wildberries приобретает банк Стандарт-кредит
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Онлайн-риелтор Wildberries приобретает банк Стандарт-кредит

Онлайн-риелтор развернул свою торговую деятельность на территории девяти государств
Онлайн-компания Wildberries приобретет банк "Стандарт-кредит" для расширения финансовой деятельности в отношении своих клиентов на основании его разрешительной документации, информируют источник ТАСС.

"Сделка в разработке. В Банк России направлена документация на регистрацию покупки", —  заявил источник. 

В комментариях онлайн-риэлтора Wildberries агентству ТАСС сказано, что компания намерена расширить спектр предоставляемых финансовых услуг на Wildberries. 

Издание "Коммерсантъ" пишет, согласно сообщению Дмитрия Курбатского, покупка может осуществиться с премией в размере ₽50 млн. По данным газеты, компания Wildberries на разрешительной документации приобретаемой финансовой организации намерена реализовывать карточные программы лояльности и производить финансовые операции с поставщиками продукции.

Торговая деятельность Wildberries за III квартал текущего года увеличилась на 104%, до уровня ₽285,6 млрд. По информации InfoLine компания Wildberries заняла седьмую позицию по сумме выручки среди российских торговых компаний по итогу двух кварталов. Онлайн-риэлтор развернул свою торговую деятельность на территории девяти государств.  



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пятница 11.12.2020 | 13:08
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