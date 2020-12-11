Китайский рынок акций снижается

Шанхайский фондовый индикатор Shanghai Composite опустился на 0,77% до уровня 3.347,19, при этом падение индикатора CSI300 составило 1,03% до отметки 4.889,63.

Суммарное недельное падение основного китайского индекса CSI300 составило 3,5%.

Вчера один из ключевых индексов американского фондового рынка, S&P Dow Jones Indices вывел из своего списка китайские компании на фоне законопроекта, принятого главой Белого дома.

Ценные бумаги китайских компаний, покинувших американские фондовые индикаторы, продемонстрировали динамику снижения, хотя и несущественную.

Фондовые игроки проявляют беспокойство по поводу возможного усиления ДКП из-за стремительного экономического роста и повышения стоимости на сырье.

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