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Китайский рынок акций снижается
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Китайский рынок акций снижается

Суммарное недельное падение основного китайского индекса CSI300 составило 3,5%
В пятницу китайский индикатор CSI 300 Index завершил торговую сессию в красной зоне и продемонстрировал рекордное снижение с начала октября на фоне ухудшения экономико-политических отношений между Соединенными Штатами и Китайской Республикой. 

Шанхайский фондовый индикатор Shanghai Composite опустился на 0,77% до уровня 3.347,19, при этом падение индикатора CSI300 составило 1,03% до отметки 4.889,63.

Суммарное недельное падение основного китайского индекса CSI300 составило 3,5%.

Вчера один из ключевых индексов американского фондового рынка, S&P Dow Jones Indices вывел из своего списка китайские компании на фоне законопроекта, принятого главой Белого дома. 

Ценные бумаги китайских компаний, покинувших американские фондовые индикаторы, продемонстрировали динамику снижения, хотя и несущественную. 

Фондовые игроки проявляют беспокойство по поводу возможного усиления ДКП из-за стремительного экономического роста и повышения стоимости на сырье.  

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пятница 11.12.2020 | 11:32
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