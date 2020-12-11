Нефть продолжает удерживать позиции выше $50 за барелль

Котировки на нефть Brent поднялись на 0,06% до отметки в 50,28 долларов за баррель, котировки на нефть WTI выросли на 0,15% до уровня 46,85 долларов за баррель.

Все перспективы продемонстрировать рост на протяжении шести недель у нефти есть. Основным стимулом для ее роста является положительная информация о создании и производстве иммунизационных препаратов от коронавируса.

Во вторник в Британии стартовала вакцинация населения страны, Канада планирует иммунизацию граждан со следующей недели, а в Соединённых Штатах вакцинация должна была уже начаться, но сроки ее постоянно переносятся.

Вчера американская комиссия независимых экспертов FDA утвердила применение иммунизационного препарата от Covid-19 компании Pfizer на территории Соединенных Штатов.

Основными потребителями углеводородов на мировом энергетическом рынке являются китайские и индийские нефтяные компании.

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