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ЕС расширили санкции в отношении Турции
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ЕС расширили санкции в отношении Турции

Турецкая сторона не прекратила свои противоправные действия и продолжает негативные высказывания в отношении Евросоюза и его союзников
Лидеры Евросоюза утвердили постановление расширить ограничительные меры в отношении Турции на фоне ее геологоразведовательных работ на Восточном Средиземноморье, сообщает представитель саммита Евросоюза.

"Евросоюз является гарантом безопасности стран, входящих в ЕС, и поддерживает интересы стран-союзников с целью сохранения территориальной стабильности. Поэтому комиссия саммита направила в Совет ЕС поручение расширить санкционный список в отношении Турции из-за работ на конфликтной территории Средиземного моря," —  заявил представитель.

Помимо этого, комиссия саммита поручила Жозепу Боррелю к следующему собранию разработать новый список ограничительных мер, исходя из политико-экономических отношений между Турцией и Евросоюзом.

Согласно заявлению, турецкая сторона не прекратила свои противоправные действия и продолжает негативные высказывания в отношении Евросоюза и его союзников. При этом Европейский союз до сих пор предлагает правительству Турции перезапустить отношения, так как стабильные политические, экономические и торговые отношения выгодны обеим сторонам.

Евросоюз и дальше будет предоставлять финансовую помощь Турции для эмигрантов из Сирии.  



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пятница 11.12.2020 | 09:34
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