МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Форекс
Новости рынка Форекс
Медведи ждут снижения индекса доллара DXY
logo

Медведи ждут снижения индекса доллара DXY

Разгромный отчет по безработице, опубликованный в четверг, и данные индекса цен и потребительских настроений США привлекают острое внимание медведей
Неутешительные новости о сроках массового внедрения противоковидной вакцины и затяжные переговоры по финансовым мерам поддержки экономики США опустили индекс доллара США DXY до рекордно низких значений в 90,60 пунктов.

Разгромный отчет по безработице, опубликованный в четверг, и данные индекса цен и потребительских настроений США привлекают острое внимание медведей.

Аналитики продолжают настаивать на возможном снижении индекса DXY, прорвавшегося на сессии в Азии за симметричную треугольную фигуру, зафиксированную на часовых индикаторах.  В данном временном окне сформировано медвежье пересечение, закрепляющее доводы по продолжению движения вниз. Скользящая средняя (21 час) осуществила пробитие пределов 50-HMA и верхнего 100-HMA.

В сторону снижения к значению 35,13 направлен и относительный индекс RSI, расположенный выше точки перепроданности, что также говорит о дальнейшем падении.

Вероятнее всего, медведи ожидают достижения нижнего значения 90,47 (минимального от 4.12), далее будут пробовать уровень 89,97. 

Однако есть опасения, что возможные попытки коррекции наткнутся на сильный ответ предложения на 90,75, переменив фигуру поддержки на сопротивления.

Читайте также: События и данные макростатистики на 5 августа

пятница 11.12.2020 | 10:13
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Турецкая сторона не прекратила свои противоправные действия и продолжает негативные высказывания в отношении Евросоюза и его союзников
    ЕС расширили санкции в отношении Турции

    Лидеры Евросоюза утвердили постановление расширить ограничительные меры в отношении Турции на фоне ее геологоразведовательных работ на Восточном

    пятница, 11.12.2020 | 09:34
    Политические новости
  • В последний раз российские корабли принимали участие в военных маневрах со странами НАТО у берегов Испании в 2011 году
    Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения

    ​Военно-морской флот России впервые за 10 лет намерен провести учения со странами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В новых учениях под

    четверг, 10.12.2020 | 17:15
    Политические новости
  • Котировки нефти марки WTI с контрактами в январе на нью-йоркской площадке поднялись до отметки 47,19 долларов за баррель
    Нефть марки Brent превысила $50,5 за баррель

    В четверг в ходе торговой сессии ​стоимость нефти марки Brent выросла выше отметки 50 долларов за баррель, сообщает MarketWatch.Фондовые игроки ожидают информацию

    четверг, 10.12.2020 | 17:10
    Рынок нефти и газа
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok