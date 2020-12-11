Медведи ждут снижения индекса доллара DXY

Разгромный отчет по безработице, опубликованный в четверг, и данные индекса цен и потребительских настроений США привлекают острое внимание медведей.

Аналитики продолжают настаивать на возможном снижении индекса DXY, прорвавшегося на сессии в Азии за симметричную треугольную фигуру, зафиксированную на часовых индикаторах. В данном временном окне сформировано медвежье пересечение, закрепляющее доводы по продолжению движения вниз. Скользящая средняя (21 час) осуществила пробитие пределов 50-HMA и верхнего 100-HMA.

В сторону снижения к значению 35,13 направлен и относительный индекс RSI, расположенный выше точки перепроданности, что также говорит о дальнейшем падении.

Вероятнее всего, медведи ожидают достижения нижнего значения 90,47 (минимального от 4.12), далее будут пробовать уровень 89,97.

Однако есть опасения, что возможные попытки коррекции наткнутся на сильный ответ предложения на 90,75, переменив фигуру поддержки на сопротивления.

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