Нефть марки Brent превысила $50,5 за баррель

Фондовые игроки ожидают информацию с заседания Управления по санитарному надзору США, на котором должна быть утверждена заявка компаний Pfizer и BioNTech на экстренное использование их иммунизационного препарата от коронавируса.

На предыдущих торгах стоимость нефти практически не менялась, даже несмотря на то, что Минэнерго США заявило об увеличении запасов "черного золота" на прошедшей неделе.

"Стоимость нефти продолжает рост, несмотря на то что при данных условиях (статистические данные Минэнерго) она должна снижаться", — сообщили эксперты S&P Global Platts. Согласно их заявлениям, "положительные новости по производству иммунизационных препаратов настолько сильно повлияли на финансовый рынок, что свели на нет все остальные, в том числе и ситуацию в Конгрессе США вокруг финансовых мер поддержки экономики страны".

Котировки нефти марки Brent с контрактами в феврале на лондонской площадке выросли 50,52 долларов за баррель.

Котировки нефти марки WTI с контрактами в январе на нью-йоркской площадке поднялись до отметки 47,19 долларов за баррель.

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