Россия и НАТО впервые за 10 лет проведут совместные учения

В новых учениях под названием «АМАН-2021», которые пройдут у берегов Пакистана. В данных учениях примут участие США, Великобритания, Китай, Япония, Турция, Филиппины, Малайзия, Шри-Ланка, Индонезия. Россию представляет фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, а также подразделение морской пехоты, отряд разминирования вместе вертолетом морского базирования.

В последний раз российские корабли принимали участие в военных маневрах со странами НАТО у берегов Испании в 2011 году. Ранее начальник генштаба Вооруженных сил РФ В. Герасимов сообщил, что НАТО планирует, усилить свою военную активность примерно в 20-30 километрах от российских границ, а не в Атлантическом или Карибском бассейне, как говорилось ранее.

Также он добавил, что сообщение об агрессивном поведении России, которые постоянно распространяет НАТО, являются ложными.

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